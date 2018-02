Pensionistin von Räubern über Boden geschleift

Mit äußerster Brutalität gingen zwei Verdächtige vor, die einer 82-Jährigen am 18. Jänner in Wien die Handtasche entrissen. Das Opfer hatte bei einer Bank in der Wiener Favoritenstraße Geld abgehoben. Dabei wurde sie von unbekannten Männern beobachtet und in weiterer Folge auf dem nach Weg nach Hause verfolgt.

Rabiate Vorgehensweise

Als die Pensionistin das Stiegenhaus der Wohnhausanlage betrat, wurde sie unmittelbar von einem der beiden Täter beraubt. Der Mann riss so heftig an der Handtasche des Opfers, dass dieses zu Sturz kam und über den Gang "geschliffen" wurde. Erst als der Riemen der Handtasche riss, konnte der Täter die Handtasche an sich reißen und flüchten. Die 82-Jährige wurde nicht verletzt.

Personenbeschreibung

Beide Männer sind ca. 25-30 Jahre alt, haben eine normale Statur und sind ca. 175-185 cm groß. Einer der beiden hat einen hellen, der andere einen dunklen Teint.

Sachdienliche Hinweise die zur Ausforschung der Täter aber auch Hinweise über mögliche weitere Opfer (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

