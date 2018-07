Penzing neuer Top-Favorit bei Mietwohnungen

Die Immobilien-Plattform "findmyhome.at" hat im ersten Halbjahr 2018 über 700.000 Such-Anfragen analysiert. Demnach rutscht bei den Miet-Wohnungen der Vorjahres-Sieger Favoriten auf den 4. Platz, Penzing, Ottakring und Margareten haben dafür die Nase vorn.

Penzing verbuchte demnach die meisten Anfragen und ist damit der beliebteste Wohnbezirk. Auch in den letzten Jahren lag der 14. Bezirk wiederholt unter den drei begehrtesten Wohngegenden und war vor allem für seine kleinen Wohneinheiten unter 40 Quadratmetern gefragt, was sich 2018 mit Wohnungen zwischen 45 und 55 Quadratmetern etwas nach oben verschiebt.

Penzing: Zwei Wohnwelten in einem Bezirk

Wie in allen Bezirken Wiens steigen auch hier die Wohnpreise, allerdings bleibt der Anstieg moderat: "Wiens waldreichster Bezirk bietet für jeden Geschmack etwas und verbindet zwei Wohnwelten in einem Bezirk: einerseits die städtische Lage mit guter Infrastruktur für eher kleines Budget und andererseits die Wohnidylle im Grünen zu meist höheren Preisen", so einer der beiden "findmyhome.at"-Geschäftsführer, Bernd Gabel-Hlawa.

Auch Ottakring zählt mittlerweile zu den Evergreens unter den gefragtesten Wohnbezirken Wiens und landet heuer auf dem 2. Platz. 2018 sind im 16. Bezirk vor allem Wohnungen im Größenbereich zwischen 60 und 70 Quadratmeter gefragt: "Interessant ist in diesem Jahr, dass der gewünschte und gesuchte Wohnraum im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um zehn Quadratmeter gestiegen ist. Hier findet eine Weiterentwicklung vom beliebten und günstigen Studentenbezirk zum dauerhaften Wohnsitz für junge Familien statt", erklärt Gabel-Hlawa.



Platz 3 für Margareten, Platz 4 für Favoriten

Nach einem kurzen Rückgang der Anfragen im Jahr 2017 ist Margareten 2018 wieder unter den drei beliebtesten Bezirken Wiens. Bernd Gabel-Hlawa: "Dass Margareten wieder aufgeholt hat, liegt zum Teil sicher auch an den Zukunftsplänen für den Bezirk, der mit der neuen U2/U5-Linienführung noch besser erschlossen und noch enger ans Stadtzentrum angebunden sein wird." Im fünften Bezirk wird im Durchschnitt im Größenbereich von 50 bis 60 Quadratmetern nach Mietimmobilien gesucht.



2017 noch der beliebteste Wohnbezirk in Wien, ist Favoriten jetzt auf den vierten Rang gerutscht. Im Schnitt werden hier Wohneinheiten zwischen 45 und 55 Quadratmetern gesucht. "Viele, die im 10. Bezirk nach einer Wohnung suchen, wollen eine möglichst günstige Immobilie. In Favoriten finden sie diese. Gleichzeitig hat der Bezirk großes Entwicklungspotential und ist aufgrund seiner Anbindung zur Südautobahn, seiner gut ausgebauten Infrastruktur sowie die in wenigen Jahren kommende U2 ein attraktives Viertel", meint der Immobilien-Experte.

Wien-Umgebung Süd bei Eigentum top

Beim Eigentum gehen die meisten Suchanfragen derzeit in die südliche Umgebung Wiens, wo Immobilien zwischen 160 und 170 Quadratmetern gesucht werden – eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, wo man noch 130 bis 140 Quadratmeter suchte: "Wien-Umgebung Süd ist ein Dauerbrenner für Suchende von Eigentumsimmobilien. Vor allem Familien wollen hier langfristige Wohnlösungen erwerben und suchen daher großflächige Immobilien. Der Wunsch nach Größe ist 2018 besonders deutlich: 'Je größer, desto besser', scheint das Immobilien-Motto des Jahres zu sein", so Gabel-Hlawa.



Der große Gewinner im Bereich Eigentum und 2018 neu auf Platz 2 ist der 23. Bezirk. Beliebt sind hier vor allem Wohneinheiten in der Größe 100 bis 110 Quadratmeter: "In Liesing werden vor allem Wohnungen gekauft, daher ist der gesuchte Wohnraum deutlich kleiner als etwa in Wien-Umgebung Süd, wo häufiger Häuser gefragt sind", meint Gabel-Hlawa, "Diesem Wunsch kommen zahlreiche Bauprojekte nach, die 2018 neue Immobilien auf den Markt bringen. Das Angebot bestimmt hier die Nachfrage und so verbucht Liesing eine deutlich gestiegene Attraktivität für Suchende."



Auch nördliche Umgebung Wiens wird beliebter

Obwohl die Vororte nördlich von Wien vergleichsweise teurer sind, nimmt die Beliebtheit von Gegenden wie etwa Klosterneuburg und Co. zu: "Hier zieht es Personen hin, die ein ruhigeres, gesetzteres Lebensumfeld suchen, aber das Stadt-Feeling nicht ganz aufgeben wollen. Denn trotzdem es außerhalb von Wien ist, herrschen in diesen Orten städtische Strukturen", kommentiert der "findmyhome.at"-Geschäftsführer. "Interessant ist der Norden demnach vor allem für Familien, aber auch ältere Menschen mit entsprechendem Kapital." Durchschnittlich werden Immobilien zwischen 120 und 130 Quadratmetern gesucht.



Spannend ist 2018 der vierte Platz im Werte-Ranking: Denn drei Bezirke wurden gleich oft gesucht: 130 bis 140 Quadratmeter in Donaustadt, 95 bis 105 Quadratmeter in Leopoldstadt und 135 bis 145 Quadratmeter in Wien-Umgebung West, wie beispielsweise in Purkersdorf: "Die drei Bezirke ziehen unterschiedliche Personen an – von Familien über klassische Städter bis hin zu Pensionisten", meint Gabel-Hlawa abschließend.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cz)