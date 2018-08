Peter Kraus will Grüner Spitzenkandidat werden

Noch bevor am Montag die Suche nach dem nächsten Grünen Spitzenkandidaten offiziell los geht, wirft nun Gemeinderat Peter Kraus seinen Hut in den Vorwahlkampf-Ring. Mit einem Video, das seit Samstag auf seiner Facebook-Seite zu sehen ist, wagt sich der Grüne Jung-Star als erster aus der Deckung.

In dem rund eineinhalb minütigen Spot gibt sich Kraus durchaus kämpferisch: Die Grünen seien lange genug in Schockstarre verharrt, nun gehe es darum, gegen jene aufzutreten, denen "wurscht ist, dass die Kluft zwischen Arm und Reich" immer größer und Wohnen immer teurer werde. "Der Vormarsch der Rechtskonservativen ist kein Naturgesetz. Die sind schlagbar. Aber wir dürfen nicht mehr warten", so Kraus.

(Quelle: Facebook-Seite Peter Kraus)

Ehemaliger Mitarbeiter könnte Vassilakou beerben

Der 31-jährige Kraus war rund fünf Jahre lang als stellvertretender Büroleiter für Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) tätig. Bis 2015 war er Bezirksrat der Grünen in der Brigittenau. Im November 2015 wechselte Kraus dann als Abgeordneter in den Wiener Gemeinderat und Landtag. Seit 2013 ist der LGBT-Aktivist auch Sprecher von "Grüne Andersrum".

Offiziell beginnt die Suche nach dem Zugpferd der Grünen am Montag. Auf einer neuen Webseite können sich bis 4. September weitere Interessenten sowie Unterstützer registrieren lassen, die dann den Spitzenkandidaten wählen.

Kovacs zieht sich aus Politik zurück

Ob Vassilakou nochmals antritt, hat sie bisher offen gelassen. Auch Klubchef David Ellensohn wurde mehrfach als möglicher Spitzenkandidaten genannt, hat sich bisher nicht festgelegt. Eine Absage kommt jedoch vom Grünen Landessprecher Joachim Kovacs. Aus privaten Gründen (er wurde vor kurzem Vater) will das Amt des Landessprechers zurücklegen und der Politik den Rücken kehren. Auf seiner Facebook-Seite schreibt Kovacs: "Für alle die es nicht rauslesen konnten: Nein, ich kandidiere nicht für Platz 1 der Wiener Grünen. Wünsche aber allen Kandidat*innen das Beste".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)