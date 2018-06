Pferde für berittene Polizei in Wien werden gesucht

2019 soll der Testlauf mit der berittenen Polizei in Wien starten, nun werden die ersten Pferde dafür per Ausschreibung gesucht. Bis 15. Juni, 13 Uhr, können Angebote abgegeben werden. Die Schimmel sollen zwischen sechs und 10 Jahre alt, kastriert, schwarz oder braun sein. Die Tiere müssen über einen "Equidenpass", also ein Herkunftsdokument, verfügen. Zehn Pferde sollen jetzt einmal gekauft werden.

Auch Polizisten für die berittene Polizei werden intern schon gesucht. Diese müssen mindestens zwei Jahre Außendiensterfahrung, einen gültigen Fitness-Check und einen Reiterpass haben. Laut "Wiener Zeitung" sollen die Start-Kosten für das Projekt 380.000 Euro nicht überschreiten. Die laufenden Kosten, zu denen Stall- und Tierarztkosten zählen, würden 110.000 Euro pro Jahr betragen.

Im August soll der Ausbildungsstart der Tiere losgehen. Der Probebetrieb wird in der Reitanlage der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt (NÖ) über die Bühne gehen. Für 2019 ist eine eigene Dienststelle der "Pferdepolizei" in Wien geplant. Bürgermeister Michael Ludwig kritisiert das Vorhaben. "Wir brauchen mehr Polizeiinspektionen statt Pferdeställe. Mir sind jedenfalls gut ausgerüstete Inspektionen für unsere Polizisten wichtiger als irgendwelche Pferde", sagte Ludwig der "Wiener Zeitung". Kritik kommt auch von Tierschützern.

(pet)