Pinguine sorgen für Spaß in den Semesterferien

Pinguin-Eier bestaunen, Pinguin-Fingerpuppen basteln oder selbst in die Rolle eines Pinguins schlüpfen: Beim Semesterferienspiel im Tiergarten Schönbrunn dreht sich kommende Woche alles um die schwarz-weißen Vögel mit dem lustigen Watschelgang. "Wir nehmen die Kinder mit in die Welt der Pinguine. Pinguine sind besonders faszinierend, weil einige Arten in eisiger Kälte leben. Außerdem können sie nicht fliegen wie die meisten Vögel, sondern benützen ihre Flügel beim Schwimmen und Tauchen als Paddel", erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

(Video: Tiergarten Schönbrunn)

Rätselrallye für kleine Pinguin-Freunde

Drei Pinguin-Arten leben im Tiergarten Schönbrunn. Eine knifflige Rätselrallye führt die kleinen Pinguin-Freunde zu den Humboldt-, Felsen- und Königspinguinen. Natürlich erfahren die Kinder auch, warum Pinguine im Freiland gefährdet sind. Bei einem lustigen Federquiz gilt es, die Pinguin-Federn unter den verschiedenen Vogelfedern zu erkennen. Neben Federn wartet noch viel anderes spannendes Anschauungsmaterial auf die Kinder: von Pinguin-Skeletten über Modelle bis hin zu unterschiedlich großen Pinguin-Eiern.

Vater und Mutter Pinguin brüten abwechselnd die Eier aus

Um Pinguin-Eier dreht sich auch ein Geschicklichkeitsspiel. Edith Podesva von der Zoopädagogischen Abteilung des Tiergartens: "Königspinguine bauen keine Nester. Beim Brüten wird ein einziges Ei abwechselnd von Vater und Mutter auf den Füßen getragen und mit einer darüber gelegten Hautfalte gewärmt. Die Kinder können sich Flossen anziehen und selbst in die Rolle der Pinguine schlüpfen. Wie fürsorgliche Pinguin-Eltern können sie ein Ei weiterreichen. Das ist gar nicht so einfach."



Das Semesterferienspiel im Zoo Schönbrunn läuft von 5. bis 9. Februar, jeweils von 9 Uhr bis 16.30 Uhr im Elefantenpark.



(gem)