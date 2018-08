Planquadrat 28. August 2018 13:26; Akt: 28.08.2018 13:53 Print

Fast zwei Drogenlenker pro Stunde erwischt

Von Montagnachmittag bis tief in die Nacht führte die Polizei in ganz Meidling Kontrollen durch. In 12 Stunden flogen gleich 23 zugedröhnte Lenker auf, 19 mussten den Schein abgeben.