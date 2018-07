Plastikhufe treiben Preise für Kickls Pferde in Höhe

Den Pferde der berittenen Polizei des Innenministeriums sollen laut "Kurier" "Duplo-Hufeisen" verpasst werden. Laut Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) prüft die MA 65 einen entsprechenden Erlass samt Studie der Veterinärmedizinischen Uni Wien für die Fiaker. Die Überlegung dahinter sei, Schäden am Straßenbelag zu verringern. Sollte es so einen Erlass tatsächlich geben, würde dieser auch für die Polizeipferde gelten, so eine Sprecherin gegenüber wien.ORF.at.

Umfrage Was halten Sie von der berittenen Polizei? Finde ich super.

Finde ich eher gut.

Finde ich eher schlecht.

Bin ich dagegen.

Fiakerbetriebe testen bereits seit einigen Monaten Plastikhufbeschläge, die Ergebnisse sollen Ende August vorliegen.

Aber: Die Beschlagskosten sollen laut dem Zeitungsbericht wesentlich höher sein. Dafür seien diese schonender für die Gelenke der Pferde.

Kritik an Schäden am Straßenbelag durch Pferde äußert immer wieder der Bezirk Innere Stadt: Durch die Fiaker entstünden jährlich Reparaturkosten von 750.000 Euro für das Bezirksbudget, das insgesamt aber nur gut 3,5 Millionen Euro betrage, so der Bezirk. Auf immer mehr Fiakerrouten werde mittlerweile ein besonderer Belag verwendet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)