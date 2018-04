Platsch! Am Wochenende geht’s ins Freibad

Den ersten Sprung wagte Schönbrunnerbad-Chef Marco Ebenbichler persönlich – und hüpfte für "Heute" ins Wasser. Fazit des 15-fachen österreichischen Staatsmeisters im Delfin-Schwimmen: "Ich bin überrascht, dass es so warm ist."

24 Grad Wassertemperatur im Schönbrunnerbad

Während die städtischen Bäder erst am 2. Mai öffnen, startet das Schönbrunnerbad (Hietzing) schon am Samstag um 8.30 Uhr bei Schönwetter-Prognose in die Freibadsaison. Cool: Das geheizte 50-Meter-Becken hat bereits fast 24 Grad. schoenbrunnerbad.at

(gem)