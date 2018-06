Polizei-Aktion gegen Fahrrad-Sünder in Wien

Die Polizei macht Jagd auf Fahrrad-Sünder in Wien. Bei einer Schwerpunktkontrolle wurden am Dienstag 45 Strafzettel ausgestellt, weil das Fahrrad nicht verkehrssicher war. 14 Strafen gab es wegen Telefonierens am Rad, 17 wegen Fahrens am Gehsteig. Auch wegen Geschwindigkeitsübertretungen und anderer Delikte hielten die Beamten zahlreiche Radfahrer an.

Umfrage Sollen Radfahrer öfter kontrolliert werden? Ja, denn auch sie verstoßen gegen Verkehrsregeln.

Nein, die bestehenden Kontrollen sind ausreichend.

Bei 70 Alkotests gab es nur einen Fahrradfahrer, der über 0,8 Promille hatte. Die Polizei kündigte an, derartige Überprüfungen von Radfahrern in Zukunft öfter durchzuführen.

Grund: Die Disziplinlosigkeit steige, so die Polizei. Auch würde vielen Radfahrern das Gefahrenbewusstsein fehlen.

(pet)