Fake-Anruf sorgte für Großeinsatz im Gerngross

Ein Großeinsatz der Polizei inklusive schwer gerüsteter Beamter sowie Berufsrettung sorgte am Freitagvormittag beim Einkaufszentrum Gerngross auf der Mariahilfer Straße für Aufsehen.

Eine Anruferin hatte zuvor bei der Notrufzentrale 144 in Niederösterreich angerufen und gemeldet, dass es angeblich einen Schusswechsel in dem viel besuchten Wiener Einkaufszentrum geben habe. Die Mitarbeiter dort leiteten den Notruf sofort an die Polizei und die Berufsrettung in Wien weiter. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort jedoch keinen Hinweis auf Schüsse.



offensichtlich Einsatz im Gerngross. Auch Notärzte vorort. — vassili (@c_vassili) 2. Februar 2018

"Das war ein Fehlalarm. Es hat sich um einen Fake-Anruf gehandelt", sagte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber "heute.at".

Die Frau, die die Schüsse meldete, stellte sich als psychisch krank heraus, sagte Claudia Gigler von der Berufsrettung dem "Standard". Es habe sich daher um "keinen klassischen Scherzanruf" gehandelt.

