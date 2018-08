Cop-Zwillinge (29) retten 67-Jährigem das Leben

Die zwei 29-jährigen Revierinspektoren befanden sich Nähe Augsburg und freuten sich schon auf den Europa-Park, als plötzlich ein Pkw bei ca. 80-100 kmh ohne erkennbaren Grund in Schlangenlinien die Autobahn zu queren begann.

Michael Pasching erinnert sich: "Zuerst haben wir nicht verstanden, was da passierte. Das Auto begann die Fahrspuren zu kreuzen, währenddessen waren die Alarmblinker aktiv. Uns war schnell klar, dass mit dem Fahrer etwas nicht okay ist, also haben wir versucht, nah genug ranzufahren, um zum erkennen was da im Inneren des Fahrzeugs vor sich geht."

Mann ohnmächtig, Frau kämpft mit Auto

Der Verdacht sollte sich bestätigen: Der Fahrer (67) war seitlich vornüber gebeugt, offensichtlich ohne Bewusstsein. Seine Frau kämpfte mit dem Auto und tat was sie konnte, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. "Wir überlegten sogar kurz, ob wir uns nicht vor den Opel setzen sollten, um ihn mit dem Heck abzubremsen. Aber auch das wäre sehr riskant gewesen", so der WEGA-Mann.

Fast überschlagen

Obwohl die Geschwindigkeit des Autos abgenommen hatte, sollte der riskanteste Teil noch folgen: "Das Ganze hätte viel schlimmer ausgehen können. Als der Pkw wieder nach rechts abdriftete, kam es von der Autobahn ab und raste knapp an einer Leitplanke vorbei. Beim auffahren auf die Leitplanke hätte die Geschwindigkeit immer noch ausgereicht, um den Wagen überschlagen zu lassen."

Urlaubs-Einsatz erfolgreich

Die 29-Jährigen sind überzeugt, dass die Frau auf dem Beifahrersitz trotz des Horrors, den sie durchmachen musste, die Nerven bewahrt hatte. Nach mehreren hundert Metern brachte sie das Auto nur wenige Zentimeter neben der Leitplanke zum stehen. Schon waren die Zwei zur Stelle, zogen den Mann aus dem Fenster und überprüften die Vitalfunktionen – kein Puls!

Doch Glück für den 67-Jährigen: Ehe die deutschen Einsatzkräfte zur Stelle waren, brachten die zwei Wiener Polizisten den Mann zurück ins Leben. Der wiederbelebte Lenker wurde dem hiesigen Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss konnte dann auch der wohlverdiente Urlaub starten.

