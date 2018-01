Polizei fasst Wiener Darknet-Dealer

Beamte des Landeskriminalamtes Wien konnten nach umfangreichen Ermittlungen am Freitag, den 5. Jänner, einen mutmaßlichen Darknet-Dealer in der Barawitzkagasse in Döbling festnehmen.

Die WEGA wurde zur Unterstützung gerufen, um eine Wohnungsöffnung durchzuführen. Nach der Durchsuchung konnten rund 210 Gramm Cannabis mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 2.100 Euro sowie 1.120 Euro Bargeld sichergestellt werden.

Der 30-jährige Beschuldigte ist teilgeständig. Er befindet sich laut Polizeiaussagen in Haft.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)