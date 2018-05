Polizei fasst georgisches Einbrecher-Trio in Wien

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) fielen am Dienstag gegen 10 Uhr drei Männer auf, die sich verdächtig verhielten: Sie musterten Häuser und Hauseingänge genau und kontrollierten ständig ihre Umgebung.

Dieses Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. (Bild: LPD Wien)

Weil die Beamten vermuteten, dass es sich um eine Einbrecherbande handeln könnte, wurden die Männer unter Observation gestellt. Und tatsächlich: Um 10:15 Uhr brachen die Tatverdächtigen laut Polizei in eine Wohnung in der Grüngasse in Wien-Margareten ein, wurden dort aber offenbar von Arbeitern im Haus gestört und flüchteten.

Fluchtversuch mit der U4 ging schief

Aber das Trio gab nicht auf: Um 10:40 Uhr brachen die Männer eine weitere Wohnung in der Dürergasse in Wien-Mariahilf auf. Kurze Zeit später wurden alle drei mutmaßlichen Täter (27, 29, 39) in einem Zug der U-Bahnlinie U4 festgenommen. "Die drei Verdächtigen versuchten zwar zu flüchten, die Beamten konnten das jedoch unterbinden und auch Einbruchswerkzeug sicherstellen", so Polizei-Pressesprecher Harald Sörös.

Über die drei tatverdächtigen Georgier wurde die Untersuchungshaft verhängt. Ermittlungen bezüglich möglicher weiterer Einbrüche laufen.

(Red)