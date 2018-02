Polizei findet in Wohnung Drogen und Waffen

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 9.30 Uhr in den Bereich des Bahnhofsplatzes in Floridsdorf gerufen. Ersten Meldungen zufolge, sorgte ein freilaufender Hund für Wirbel.

Laut Zeugenaussagen hatte der Vierbeiner auf der Straße Passanten belästigt. Im Bereich der Jedlersdorferstraße konnten die Beamten den Besitzer des Tieres aufspüren. Als die Polizisten den 32-Jährigen kontrollieren wollten, konnte sich dieser nicht ausweisen.

Die Beamten begleiteten den Mann daraufhin in seine Wohnung, um seine Identität klären zu können. In der Wohnung konnten sie dann einen intensiven Cannabisgeruch wahrnehmen.

Gewehr und Machete sichergestellt

Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckte die Polizei dann insgesamt 41 Cannabispflanzen und etwa 40 Gramm Cannabiskraut.

Neben dem Suchtgift und den dazugehörigen Utensilien wurden auch ein Gewehr und eine Machete gefunden. Die Waffen wurden sichergestellt, da Gewehr war nicht registriert.

(red)