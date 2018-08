Polizei hat Messerstecher von Favoriten gefasst

Gegen 20 Uhr kam es am 23. Juli zu einem Streit und einer Messerattacke in der Neilreichgasse. Ein Mann hatte einem 38-Jährigen in den Brustbereich gestochen. Als sein Opfer bereits am Boden lag, versuchte der Beschuldigte erneut auf ihn einzustechen. Der 38-Jährige setzte sich bei dem Angriff zur Wehr und wurde an der Hand verletzt. Auch seine 28-jährige Freundin wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Der Täter ergriff die Flucht.

Eine Woche nach der Attacke veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des Verdächtigen. Mit Erfolg: Aufgrund eines Hinweises sowie einer Spurenübereinstimmung konnte der Beschuldigte vom Landeskriminalamt Wien nun ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Mann, der am Freitag festgenommen werden konnte. Er zeigte sich im Zuge der Beschuldigtenvernehmung zur Tat geständig.

(red)