19-Jährige in Wohnung ihrer Oma vergewaltigt

Am 28. Jänner gegen 01.40 Uhr sprach ein junger Mann eine 19-Jährige in einer Meidlinger Diskothek an und fragte, ob es ihr gut gehe, weil sie einen alkoholisierten Eindruck mache.

Als die Frau das Lokal verließ, um nach Hause zu fahren, begleitete sie der Tatverdächtige zu einem Taxi und in weiterer Folge zur Wohnung der Großmutter der 19-Jährigen in Liesing, in der die junge Frau übernachten wollte.

Bereits vor der Wohnungstüre packte der mutmaßliche Täter die junge Frau am Handgelenk und sagte ihr, sie solle die Wohnung aufsperren.

Frau in Wohnung missbraucht

Als sie dies tat und die Wohnung betrat, packte sie der junge Mann und nötigte sie unter Androhung von Gewalt zum Geschlechtsverkehr.

Dabei hielt er sie an den Armen fest. Nach der Vergewaltigung verließ der mutmaßliche Täter die Wohnung wortlos.

Kontaktadresse

Der Verdächtige ist zwischen 18 und 20 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und braune, kurze Haare. Es dürfte sich vermutlich um einen Österreicher handeln.

Sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des mutmaßlichen Vergewaltigers führen können, werden an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

