Polizei sagt Drogendealern in Wien den Kampf an

Seit Donnerstag hat die Polizei verstärkt entlang der U6-Linie und im Nahbereich der Stationen kontrolliert. Die Schwerpunktaktion wird von mehreren Polizei-Einheiten, einem großen Aufgebot an zivilen Beamten und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität geleitet. Bislang haben die Polizisten große Erfolge zu verbuchen.

Am Donnerstag beobachteten gegen 15.10 Uhr zivile Beamte in der U-Bahn-Linie U6 im Bereich der Station Nußdorfer Straße einen Drogendeal, bei dem ein 18-jähriger Tatverdächtiger eine Portionskugel Kokain an einen 35-Jährigen verkaufte. Der Käufer wurde angezeigt, der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen. Am späten Abend gegen 23.20 Uhr haben die selben Beamten einen 20-Jährigen beim Verkauf von drei Baggies Marihuana beobachtet. Auch er wurde festgenommen.

Am Tag darauf konnten Polizisten der Bereitschaftseinheit gegen 17.00 Uhr beim Westbahnhof einen 18-Jährigen mit zehn Baggies Marihuana antreffen und das Suchtgift sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde angezeigt. Gegen 22:30 Uhr kam es zur Festnahme eines 18-jährigen Mannes, der Auflagen nach dem Fremdenpolizeigesetz missachtet hatte.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität beobachteten am Samstag um 13:50 Uhr in der Weyprechtgasse einen 16-jährigen, sowie um 16:40 Uhr am Richard-Wagner-Platz einen 23-jährigen Tatverdächtigen beim Suchtgifthandel und nahmen beide mutmaßlichen Dealer fest. Es wurden rund 10 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Am späten Samstagabend erhielten die Ermittler der Außenstelle West des Landeskriminalamts während der Schwerpunktstreife einen Hinweis, dass ein für das Wochenende erwarteter Drogen-Kurier bereits früher als geplant am Weg nach Wien sei.

Die Beamten begannen sofort mit der Observation und wenige Stunden später konnten sie einen 32-jährigen mutmaßlicher Täter festnehmen. Bei ihm wurden 338 Gramm Kokain sichergestellt, das für den Straßenverkauf entlang der U-Bahn-Linie U6 bestimmt war. Das Suchtgift war bereits in 29 "Bodypacks" für die weitere Verteilung vorbereitet.

Auch am Sonntag konnten die Polizisten mutmaßliche Dealer festnehmen: Den Beamten ging um 20.55 Uhr in der Veronikagasse ein 20-Jähriger und um 21.25 Uhr am Lerchenfelder Gürtel ein 22-jähriger ins Netz. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und insgesamt rund acht Gramm Cannabiskraut sichergestellt.

