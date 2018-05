Polizei schnappt Gesuchten am Praterstern

Aufmerksamen Beamten der Bereitschaftseinheit gelang am Donnerstag die Festnahme eines 15-Jährigen, der mittels Festnahmeauftrag bereits gesucht wurde. Die Polizisten konnten den jungen Mann im Zuge einer Kontrolle am Praterstern eindeutig wiedererkennen. Er war bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten und für die Beamten alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Für ihn klickten jetzt die Handschellen.

Versuchte Vergewaltigung

Nach dem "zumindest laut Ausweis 15-Jährigen", wie es heißt, sei wegen des Verdachts des Raubes und der versuchten Vergewaltigung gefahndet worden. Beide Taten, sowohl der Raub als auch der Vergewaltigungsversuch seien in Wien begangen worden, so die Polizei auf "Heute"-Anfrage.

Jetzt ist er gefasst und sitzt hinter Gitter. "Der Beschuldigte wurde in eine Justizanstalt überstellt", heißt es seitens der LPD Wien.

Lesen Sie hier weitere aktuelle Meldungen aus Wien:

>>> Securitys überführen gesuchten Räuber (18)

>>> Einbrecher nach zwei Schreckschüssen gestoppt

>>> Streit um Zugfester: Frau attackiert Passagierin

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Das könnte Sie auch interessieren

(red)