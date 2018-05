Von Linz gestartet 30. Mai 2018 10:57; Akt: 30.05.2018 11:22 Print

Polizei sucht Bestohlene aus Zug nach Meidling

Am Mittwoch kurz nach Mitternacht kam in Wien-Meidling ein Zug aus Linz an. Mindestens drei Passagiere wurden während der Fahrt bestohlen.