Taschendiebstähle in Wien, Polizei sucht Verdächtige

Die Polizei fahndet nach einem Mann und einer Frau, die im Großraum Wien und Niederösterreich im Zeitraum von September bis Dezember 2017 zumindest acht Taschendiebstähle verübt haben sollen.

Die Diebstähle sind Polizeiangaben zufolge in Einkaufszentren in Wien-Landstraße und in Vösendorf geschehen. Opfer der mutmaßlichen Täter waren zumeist Personen, die in einem Restaurant oder Lokal gerade Speisen zu sich nahmen. Während sie mit dem Essen beschäftigt waren, schlugen die Diebe zu.

Neben Bargeld wurden auch Geldbörsen und Handys gestohlen.

Die Schadenssumme beläuft sich derzeit auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 01-31310-58327).

(ek)