Polizeihund "Rasty" half bei Dealer-Ausforschung

Am Mittwoch sind Ermittlern des Landeskriminalamts in Zusammenarbeit mit zivilen Polizisten zwei mutmaßliche Drogendealer ins Netz gegangen.

Umfrage Sollte härter gegen Drogen durchgegriffen werden? Ja, das ist unbedingt nötig!

Nein, die Kontrollen gegen Drogen sind streng genug

Bei einer Observation in der Lorystraße (Simmering) konnten die Beamten einen 21-jährigen Tatverdächtigen beim Verkauf von Drogen an zwei Konsumenten (24 und 31 Jahre alt) beobachten. Beim Zugriff wurden alle drei Tatverdächtigen angehalten, wobei der 21-jährige Dealer und der 24-jährige Konsument Fluchtversuche unternahmen. Bei allen drei Männern wurde Suchtgift sichergestellt.

Fortgesetzte Erhebungen führten die Ermittler zu einem weiteren Tatverdächtigen (31 Jahre). Dieser wurde wenige Stunden später in einer Wohnung in der Dreyhausengasse (Penzing) festgenommen. Auch hier konnten die Beamten Suchtgift sicherstellen.

"Rasty" erschnüffelte Heroin

Bei einer weiteren Wohnungsdurchsuchung in der Robert Hammerling Gasse (Fünfhaus) konnten – in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeidiensthundeeinheit – ebenfalls Drogen sichergestellt werden. Der Polizeidiensthund "Rasty" erschnüffelte in einem Schutthaufen im Innenhof des Wohnhauses zudem vier große Packungen Heroin.

Insgesamt wurden rund 665 Gramm Heroin, 12 Gramm Kokain, 250 Gramm sonstige Drogen und 2.600 Euro Bargeld sichergestellt. Beide Tatverdächtige Dealer sitzen in Untersuchungshaft.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)