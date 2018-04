Polizist außer Dienst ringt Ladendieb (33) nieder

Am 26. April gegen 18 Uhr wurde ein 33-jähriger Rumäne bei einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Favoritenstraße von einem Mitarbeiter erwischt. Der mutmaßliche Dieb verhielt sich aggressiv gegenüber dem Verkäufer.

Da kam ihm der Zufall in Person eines Polizisten außer Dienst zu Hilfe: Der Beamte, der sich privat zum Einkaufen in dem Geschäft befand, versuchte den Tatverdächtigen zu beruhigen. Hatte aber leider wenig Erfolg damit: "Der 33-Jährige riss sich das T-Shirt von seinem Oberkörper und attackierte den Polizisten. Dem Beamten gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen", so Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst.

Nachdem eine Funkstreife des Stadtpolizeikommandos Favoriten eingetroffen war, konnte der Tatverdächtige festgenommen werden.



(ck)