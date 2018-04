Polizist lud Pöblerin auf einen Krapfen im Café ein

Als Polizeibeamter muss man im Dienstalltag nicht nur durchsetzungsstark sein, sondern auch menschliches Fingerspitzengefühl haben. Das bewies ein Polizist am Donnerstag in Wien-Favoriten.

Eine Frau saß tagsüber auf der Fußgängerzone in der Favoritenstraße unweit der U1-Station Reumannplatz und pöbelte laut Polizeibericht vorbeigehende Passanten an. Einige Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Frau wollte nicht mit Schimpfen aufhören

Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen seitens der eingetroffenen Polizisten, die Frau dazu zu bewegen, mit dem Schreien aufzuhören, machte ihr ein Polizist ein unschlagbares Angebot.

Er lud die Dame auf einen Krapfen in eine nahegelegene Konditorei ein. Die Frau nahm dankend an und verließ in weiterer Folge die Fußgängerzone. Ein Krapfen hat eben noch jeden erweicht.



(red)