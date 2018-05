Polizisten-Duo rettet Pensionisten das Leben

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden am Wochenende zu einem Einsatz in die Langenzersdorfer Straße (Wien-Floridsdorf) gerufen. Ein Wiener (71) war in der Küche seines Hauses zusammengebrochen, seine Frau rief sofort um Hilfe. Die Polizisten starteten gemeinsam mit der Wiener Berufsfeuerwehr sofort mit der Wiederbelebung. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz.

Nach kurzer Zeit setzte beim Erkrankten wieder selbstständige Atmung ein und er konnte mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Spital war der 71-Jährige am Dienstag bereits auf dem Weg der Besserung.



Revierinspektor Arno S. und Inspektorin Alexandra H. waren maßgeblich an der Lebensrettung beteiligt und führten – gemeinsam mit anderen Einsatzkräften – Herzdruckmassage und Beatmung durch.

(pet)