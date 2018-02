Polizisten rochen Cannabis und entdeckten Plantage

Polizisten wollten am Montag einen Mann wegen offener Verwaltungsstrafen aus seiner Wohnung in der Hütteldorfer Straße (Penzing) mitnehmen. Plötzlich stieg ihnen ein bekannter (Cannabis)-Duft in die Nase.

Die Beamten klopften daraufhin an die Tür der Nachbarwohnung und schauten sich dort um. Dabei entdeckten sie eine Aufzuchtanlage mit 21 Cannabispflanzen sowie diverse Behälter mit verkaufsfertigem Cannabis.

Der anwesende Wohnungsmieter, ein Türke (40), wurde festgenommen und die Suchtmittel sichergestellt.

(cz)