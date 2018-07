Arschbomben und Samba: Das war die Poolparty 2018

Nicht nur das Wetter ließ gestern niemanden kalt: 3.500 Besucher verwandelten gestern das Schönbrunner Bad in Hietzing in eine heiße Partyzone. Liegewiese und Beckenrand wurden zur Tanzfläche, Samba-Tänzerinnen und ihre Band sorgten für brasilianische Stimmung an den Pools. "Heute" war vor Ort und fing die besten Momente ein.









(bai)