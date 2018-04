Post am Rochus leidet unter Kundenmangel

Das Shoppingcenter in der neuen Postzentrale am Rochunsmarkt in Wien-Landstraße ist ein Flop. Zwar sind zwei Drittel der Flächen vermietet, doch Kunden verirren sich kaum in den Einkaufstempel. Rolltreppen fahren menschenleer auf und ab – auch in den Gängen ist meistens nichts los. "Es ist wie ein Geisterhaus", wird ein Passant im ORF zitiert. Das weiß auch die Post: Diese arbeitet nun an einem neuen Konzept für das Haus. Man sieht sich noch in der "Anlaufphase". Rochusmarkt und Einkaufszentrum sollen bald erfolgreich nebeneinander existieren.

Die Bezirksvorstehung fordert, dass in der Post am Rochus die Mieten günstiger werden. Nur so könnten "spannende Mieter" angelockt werden.



(pet)