Postkasten-Einbrecher stahl neue Bankkarten

Völlig ungeniert brach der 25-Jährige am Sonntag gegen 12.20 Uhr in einem Wohnhaus in der Engerthstraße (Wien-Brigittenau) mehrere Briefkästen auf. Zeugen riefen die Polizei, der Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden mehrere Briefe bei ihm. Darunter auch neue Bankkarten.

Es dürfte nicht der einzige Coup gewesen sein. Andere Postkasten-Einbrüche könnten ebenfalls auf das Konto des 25-Jährigen gehen. Die Ermittlungen laufen.

(pet)