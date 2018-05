Polizei musste Schlägerei beim Prater schlichten

"Gegen 1.15 Uhr am Sonntag wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in den Bereich des Freudplatzes wegen eines Raufhandels gerufen", teilt die LPD Wien am Sonntag in einer Aussendung mit. Mehrere Männer hatte sich in die Haare bekommen und begonnen, aufeinander einzuschlagen.

"Als die Beamten vor Ort eingetroffen waren, konnten sie mehrere Personen mit nacktem Oberkörper sehen, die offensichtlich in das Handgemenge verwickelt waren", so die zuständige Polizeistelle über den Vorfall.

Streit mit Frau begonnen

Offenbar hatten zunächst ein 28-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau gestritten. Der 34-jährige Freund der 33-Jährigen wollte seine Partnerin wohl verteidigen und ging daraufhin auf ihren Kontrahenten los. Als der 28-Jährige bereits wehrlos am Boden lag, soll der Mann noch mehrmals auf sein Opfer eingeschlagen haben.

Ein weiterer Mann aus der Runde mischte sich ein. Er wollte dem 28-jährigen Opfer helfen und begann daraufhin eine Prügelei mit einem 29-Jährigen, der wiederum ein Bekannter des 34-jährigen Angreifers war.

Als die Beamten, die von Zeugen alarmiert wurden, zur Streitschlichtung am Freudplatz eintrafen, gelang es ihnen, die Situation zu beruhigen und die kämpfenden Streithähne auseinander zu bringen.

Der 34-jährige Mann wurde festgenommen.

