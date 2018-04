Praterstern: Alko-Szene wechselt auf Kaiserwiese

„Heute“-Lokalaugenschein am gestrigen Sonntag bei Prachtwetter. Wir zählen Tag drei seit Beginn des Alkoholverbotes am Praterstern. Und wir sehen zwei auch nicht gerade ersprießliche Entwicklungen: Zum einen hat die Alko-Szene nun ein paar dutzend Meter weiter auf der Kaiserwiese ihre Lager aufgeschlagen.

Umfrage Soll die Kaiserwiese auch zur Verbotszone werden? Natürlich: Sonst verschwindet die Alko-Szene nie!

Nein. Die bestehende Zone reicht aus!"

Ist mir egal.

Auf den Parkbänken schlafen Betrunkene ihren Rausch vom Vortag aus, in den Wiesen sind Unmengen von Wodka- und Weinflaschen sowie jede Menge Bierdosen zu finden. Hintergrund: Die Kaiserwiese ist – nicht ganz nachvollziehbar – vom Alkoholverbot ausgenommen und wird zum neuen Sauf-Hotspot.

Anders getrickst wird beim Alkoholverbot am Praterstern und der Umgebung: Konsumenten von Hochprozentigem mischen billigen Vodka mit Limonaden in Pet-Flaschen. Das jedoch ist wenig nachhaltig: Die Polizei kassiert im Verdachtsfall die Flasche und ermittelt per Riechprobe.