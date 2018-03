Praterstern: U-Haft für Wiener nach Mordversuch

Einiges auf dem Kerbholz dürfte ein 26-jähriger Wiener haben: Die Polizei konnte dem Verdächtigen insgesamt elf Straftaten nachweisen.

Die schwerwiegendste davon: Ein Mordversuch am 11. Februar am Praterstern. Der Beschuldigte war gegen 20.40 Uhr mit einem 28-Jährigen in Streit geraten, weil er sich dessen Freundin genähert hatte. Er bedrohte sein Opfer mit dem Umbringen. Als ihn ein Zeuge wegzog, stach der Wiener mit einem Faust-Messer auf den jungen Mann ein und verletzte ihn im Hals-Bereich schwer. Anschließend flüchtete er, ließ die Waffe aber am Tatort zurück.

Am 5. März um 7 Uhr konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring den Verdächtigen nach einem Pkw-Einbruch in der Liebhartsgasse festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurde die Servicekarte eines Autoherstellers gefunden, wodurch ihm auch ein zweiter Autoeinbruch in der Dankwartgasse (Fünfhaus) nachgewiesen werden konnte.

Verdächtiger für elf Straftaten verantwortlich

Die LKA-Gruppe "Suchtmittel-Beschaffungskriminalität" und Beamte der Außenstelle Zentrum/Ost nahmen daraufhin die Ermittlungen auf. Nach akribischer Bearbeitung konnte der 26-Jährige schließlich mit dem versuchten Mord vom 11. Februar in Verbindung gebracht werden. In der Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige geständig. Der Mann gab an, dass er zuvor ebenfalls attackiert wurde.

Zusätzlich konnten dem Tatverdächtigen noch zehn weitere Straftaten nachgewiesen werden. Neben dem versuchten Mord steht der Mann in Verdacht, Einbrüche, Diebstähle, Sachbeschädigungen, Unterschlagungen, Urkunden-Unterdrückungen, Nötigungen und Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz begangen zu haben. Der 26-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

(cz)