Messerattacke: Auch Vater außer Lebensgefahr

Der Vater jener Familie, die am Abend des 7. März Opfer einer Messer-Attacke in Wien-Leopoldstadt wurde, ist auf dem Weg der Besserung und außer Lebensgefahr. Alle drei betroffenen Familienmitglieder werden noch am Standort Meidling des Traumazentrums Wien der AUVA behandelt.

Die dreiköpfige Familie war vor zwei Wochen auf der Praterstraße vom 26-jährigen Asylwerber Jafar S. wahllos angegriffen und niedergestochen worden. Die erwachsene Tochter konnte sich sich damals noch in ein nahegelegenes Lokal schleppen und um Hilfe bitten, bevor sie zusammenbrach.

Gäste eines Lokals leisteten Erste Hilfe

Die schnelle Reaktion und Erste Hilfeleistung durch Lokalgäste bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter haben der Familien damit wohl das Leben gerettet. Alle drei Familienmitglieder schwebten durch die zahlreichen Messerstiche anfangs in Lebensgefahr.

Während sich der Zustand der Mutter und der Tochter bald stabilisierte, befand sich der Vater noch wochenlang in kritischem Zustand. Er hatte bei der Tat einen Herzstich erlitten. In einer Presseaussendung gab die AUVA am Mittwoch bekannt, dass auch der Vater nach mehreren Notoperationen nun endgültig außer Lebensgefahr sei.

Familie bedankt sich bei Ärzten

"Wir möchten uns von ganzem Herzen bedanken", so die Familie laut der Mitteilung. "Das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte vor Ort, der Notärztin und der Chirurgen, insbesondere des AUVA-Traumazentrums Wien, hat vor allem unserem Vater das Leben gerettet."

Asylwerber gestand die Tat

Der Messerstecher, der 26-jährige Afghane Jafar S., wurde noch am Abend der Bluttat in Wien gefasst und sitzt seither in Haft. Auch eine weitere Messerattacke am Praterstern vom selben Abend gestand er. Als Motiv für die Taten nannte er eine aggressive Grundstimmung und Unzufriedenheit mit seiner Lebenssituation. Er sitzt seitdem in Haft.

(red)