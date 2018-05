Rätsel um mysteriöse Todesfälle in Bosnien

"Pravda za Davida" (zu Deutsch "Wahrheit für David") heißt die Facebook-Gruppe, die mittlerweile über 300.000 Mitglieder zählt. Doch was hat es mit der Bewegung auf sich?

Dahinter steckt der Tod eines jungen Studenten in Banja Luka (Bosnien-Herzegowina). David Dragicevics (21) Leiche wurde Mitte März in einem Bach gefunden. Er sei ertrunken, sagt die Polizei. Seine Eltern, Freunde und Bekannte wollen dies aber nicht glauben. Sie behaupten er wurde eiskalt ermordet.

Vertuscht Bosniens Polit-Elite einen Mord?



Davids Vater Davor verlangte einen zweiten Autopsiebericht, der ihnen recht zu geben scheint, denn die Leiche wies offenbar Spuren von massiver Gewalt auf. Die Familie des 21-Jährigen klagt eine korrupte Polizei und Polit-Elite an – und findet Gehör im ganzen Land. Aus dem mysteriösen Todesfall formierte sich eine landesweite Protestbewegung, in der Bosniaken, Serben und Kroaten die "Wahrheit" einfordern.

Todesfall vor zwei Jahren weiterhin ungeklärt



Bereits vor zwei Jahren kam es zu einem ähnlich mysteriösen Tod eines jungen Mannes. Dzenan Memic wurde mit nur 21 Jahren in Sarajevo tot aufgefunden. Auch damals sollen die Todesumstände nicht völlig geklärt worden sein.

Laut Magazin "Kosmo" gingen Familie und Freunde bereits sieben Mal auf die Straßen der bosnischen Hauptstadt und forderten die vollständige Aufklärung. Die Bewegung rund um David Dragicevic schließt sich nun auch den Forderungen von Dzenans Familie an.

Kundgebung am Wiener Heldenplatz



Die Protestbewegung reicht derzeit sogar weit über die Landesgrenzen hinaus. Tausende im Ausland lebende Bosniaken, Serben und Kroaten fordern ebenfalls Gerechtigkeit für David und Dzenan.

"Am Samstagabend um 17.30 Uhr wurde eine Kundgebung 'Wahrheit für David' am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt angemeldet", so Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber "Heute".

Wie es auf der Facebook-Veranstaltungsseite heißt, werden Davids Mutter Suzana und seine Schwester Teodora vor Ort sein. Auch Dzenans Cousine Dzenita wird an der Kundgebung teilnehmen. Der Organisator rechnet mit rund tausend Leuten - und alle wollen nur eines: die vollständige Aufklärung der Todesumstände der beiden jungen Männer.

(mz)