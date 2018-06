Protest in Wien gegen Abriss von "Sperl"

Die Dachziegel fehlen schon, ein Gerüst steht: Wenige Tage vor dem Inkrafttreten der Baurechtsnovelle am 1. Juli – sie soll den Abbruch alter Häuser erschweren – wird das "Sperl" in der Karolinengasse in Wien-Wieden noch schnell dem Erdboden gleich gemacht. "Das Haus wird gerade nach innen hin abgebrochen", erzählt Barbara Neuroth. Gemeinsam mit anderen grünen Bezirksvertretern protestiert die Wiedener Bezirks-Vizechefin derzeit vor Ort in Wien gegen den geplanten Abriss des fast 200 Jahre alten Biedermeierhauses.



Besitzer Karl Sperl hat das Gebäude verkauft – an wen und um wieviel, verrät er nicht. Gerüchten zufolge sind (Luxus-)Wohnungen geplant. Heute, ab 12 Uhr, geht der Protest weiter.

(pet)