Puffmutter Nina gewann jetzt im Lotto

Nicht nur im Lotto ist alles möglich. Auch bei "Madame Nina" scheinen alle Sorgen verpufft. Wiens schillernde Rotlicht-Legende – in ihrer Bar am Bauernmarkt verkehrten dereinst Präsidenten und Popstars – gewann nun im Lotto. Und das völlig unverhofft.

"Ich habe nicht einmal einen Führerschein"



Da Nina Janousek (69) nach einem massiven Herzinfarkt und der Transplantation zweier Rinderherzklappen das Gehen weiter Strecken zu strapaziös geworden ist, besorgte Gatte Baldur den Wettschein in einer Trafik in Floridsdorf. "Wie immer mit allem Drum und Dran – Quicktipp, LottoPlus, Joker, alles", schildert das glückliche Paar. "Als ich ihn unlängst dann im Geschäft überprüfen ließ, sagte mir die nette Dame, dass wir ein Cabriolet gewonnen haben", so Janousek. "Dabei habe ich ja nicht einmal einen Führerschein", lacht "Madame Nina".

Sieben Monate Intensivstation nach Herzattacke



Auch ihr Mann ist mit seinem S-Klasse-Mercedes elegant versorgt. Wie auch immer: Bereits in wenigen Wochen wird der Mini geliefert. Die Farbe darf Nina wählen. Dass sie das noch kann, grenzt an ein Wunder. Nach einer Herzattacke lag sie 2017 sieben Monate lang auf der Intensivstation des AKH – Prognose duster. Doch Janousek kämpfte sich zurück und ließ tapfer eine monatelange Reha über sich ergehen.

"Ich will das gewonnene Auto versteigern"



Um in ein der Genesung zuträgliches Format zu gelangen, versagt sie sich neuerdings sogar die geliebten Süßigkeiten. Dafür nascht sie beim Parteien-Verkehr demnächst wieder vom prallen Leben: "Mein Mann hat mir ein neues Etablissement in der Franzensbrückenstraße 24 geschenkt. Dort möchte ich bald vor Ort sein." Und da das Geben in Rotlicht-Lokalitäten bekanntlich eine Kernkompetenz darstellt, hat Nina eine Idee: "Ich will das gewonnene Auto für einen karitativen Zweck versteigern …"



