RADpaRADe sorgt am Sonntag für Sperren

Am Wochenende steigt am Wiener Rathausplatz das 20. Argus Bike Festival mit abgefahrenem Programm. Im Zuge dessen findet am Sonntag, 15. April 2018, von 12 bis 14 Uhr die RADpaRADe statt. Es werden 4.000 Teilnehmer erwartet. In dieser Zeit ist laut ÖAMTC mit Anhaltungen und Sperren auf der gesamten Strecke sowie auf den Zufahrten zu rechnen.



Route

Universitätsring – Schottenring - Franz-Josefs-Kai – Aspernbrücke – Aspernbrückengasse – Praterstraße – Praterstern – Praterstraße – Aspernbrückengasse – Julius-Raab-Platz –Ring bis Rathausplatz.



Autofahrer müssen laut ÖAMTC auf der Zweierlinie vom Donaukanal/Vordere Zollamtsstraße bis Donaukanal/Augarten bzw. Roßauer Brücke, auf der Roßauer Lände, rund um den Praterstern sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt zeitweise mit Verzögerungen rechnen.

(Red)