Radverleih: Erster Anbieter mit Flatrate für Wien!

In vielen westeuropäischen Großstädten gehören sie längst zum Straßenbild, in Wien fielen die Leihräder des Anbieters „Donkey Republic“ mit Sitz in Kopenhagen (Markenfarbe laut Pantone-Farbfächer „XG Orange C“; Anm.) bisher kaum auf.

Umfrage Verträgt Wien noch mehr Leihräder? Unmöglich. Es reicht jetzt schon!

Nur wenn die Firmen schärfer kontrolliert werden.

Ist mir egal.

Das jedoch soll sich bald ändern. Denn im Gespräch mit „Heute“ kündigt Edem Ovacik (37), CEO der Company, die Aufrüstung der dänischen Flotte in Wien an: „Wir denken an eine Steigerung auf etwa 500 Räder in Wien und werden uns dabei der Nachfrage anpassen!“

Erstmals in Wien soll es dann auch eine Flatrate für das Fahrvergnügen auf den „Donkey“-Rädern – die teilweise über bis zu sieben Gänge verfügen – geben. Drei Packages werden dabei für eher finanzstärkere Kunden angeboten.

– Touristen zahlen pro Tag eine Pauschale von 14 Euro und werden über die App als „Nichtwiener“ identifiziert.

– Über eine spezielle „Membership-App“ kostet der Tag sonst 12 Euro, die Flatrate für einen ganzen Montag beträgt dann 20 Euro.

Man wolle, so Ovacik, beim Uplift eng mit der Gemeinde kooperieren.

„Heute“ wird das genau beobachten…