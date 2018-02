Räuber bedrohten Mann in Wien mit Klappmesser

Die Polizei sucht ein unbekanntes Räuber-Duo. Zwei Verdächtige sollen schon am 21. November gegen 20.30 Uhr einen Mann in Wien-Leopoldstadt überfallen haben. Die Kriminellen verfolgten das Opfer in der Oberen Augartenstraße und bedrohten es mit einem Klappmesser. Danach forderten sie Handy und Wertsachen. Der eingeschüchterte Wiener gab den Männern, was sie verlangten. Danach flüchtete das Duo, das Opfer blieb unverletzt.

Nun gelang es den Ermittlern Fotos aus einer Überwachungskamera sicherzustellen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Verdächtigen an das Landeskriminalamt Wienunter der Telefonnummer 01-31310-33800.

(pet)