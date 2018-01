Räuber mit Messer würgte Kundin in Wiener Trafik

Schon am 13. Dezember gegen 16.13 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Trafik in Floridsdorf. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet, in der Trafik nahm er eine Kundin in den Würgegriff und forderte Bargeld. Der Trafikant verweigerte die Herausgabe und stellte sich dem Täter mit geballten Fäusten in den Weg, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete.

Seither fehlt von dem Mann jede Spur. Eine Überwachungskamera schoss ein Foto des Verdächtigen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer kennt den mutmaßlichen Räuber? Die Wiener Polizei ersucht um Hinweise (auch vertraulich) an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-67210.

(pet)