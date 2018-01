Räuber verfolgt Opfer von Bankomat nach Hause

Als ein 82-jähriger Mann am 14. November an einem Bankomat am Keplerplatz in Wien-Favoriten eine Bargeldsumme abhob, wurde er dabei von einem Unbekannten beobachtet.

Der Bankkunde macht sich nach der Behebung auf den Nachhauseweg, wobei er vom Räuber verfolgt wurde. Kurz vor Erreichen seines Wohnhauses schlug der Täter gegen 12.10 Uhr schließlich zu.

Opfer erlitt Schock

Der Räuber entriss dem 82-Jährigen das Bargeld und ergriff die Flucht. Das Opfer erlitt einen Schock. Durch eine Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.



(red)