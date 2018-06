Stundenlange Sperre 13. Juni 2018 15:42; Akt: 13.06.2018 15:42 Print

Regenbogenparade legt Wiener Ring lahm

Bereits zum 23. Mal findet am kommenden Samstag in Wien die "Regenbogenparade" am Ring und am Franz-Josefs-Kai statt. Laut ARBÖ gibt es mehrere Sperren.