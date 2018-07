Rekordernte bei den Wiener "Solar-Bienen"

Das Solarkraftwerk in der Rosiwalgasse (Liesing) ist Wiens größtes Bürgerkraftwerk. Auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern produzieren rund 4.000 Photovoltaik-Paneele Naturstrom für 400 Wiener Haushalte. Weil zwischen den Solarmodulen viel Platz ist, entstanden hier auch wertvolle Flächen für eine reichhaltige Fauna und Flora. Neben Feldhamstern, Nachtpfauenauge, Eidechsen und Schnirkelschnecke haben auch 13 teils geschützte Heuschreckenarten sowie Gottesanbeterin und Fangschrecke eine neue Heimat gefunden.

1 Million Bienen im Bürgersolarkraftwerk

Im Zuge dieses Artenschutzprojekts wurde hier 2016 auch ein Bienenschutzprogramm umgesetzt. In Kooperation mit dem Verein "Stadtimker" betreibt Wien Energie mittlerweile elf Bienenstöcke. Die summenden Bewohner waren heuer besonders fleißig: Nachdem im Frühjahr schon 180 Kilogramm Honig geerntet werden konnte, steht Ende Juli die Sommerernte an.

Bis zu neun Kilogramm Honig pro Stock

"Pro Stock rechnen wir mit zwischen sechs und neun Kilogramm Honig. Insgesamt werden wir so rund 100 Kilogramm Blütenhonig ernten können", erklärt Stadtimker Felix Munk (39). Für das ganze Jahr rechnet der Bienen-Experte mit einer Ernte von rund 300 Kilogramm, ein neuer Rekord.

Seit 2016 kümmert sich der Imker um seine Bienen. Besonders freut ihn, dass seine Summchen in Liesing einen naturbelassenen Lebensraum mit einer hohen Vielfalt an Blüten vorfinden, denn das halte die Bienen gesund und fit. Diese merke man auch am Honig, erklärt Munk: "Der Geschmack des Honigs ist davon abhängig, welche Pflanzen die Bienen anfliegen. Weil es beim Solarkraftwerk Liesing sehr viele Kräuter und andere Blühpflanzen gibt, kommt beim ‚Solar-Honig‘ ein ganz besonderer Geschmack durch", erklärt der Imker.

Erhältlich ist der Wiener "Solar-Honig" im Stadtimker-Onlineshop oder im Abo für Bienenpaten, diese erhalten jedes Jahr automatisch frischen Bio-Honig vom Solarkraftwerk.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)