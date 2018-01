Rettung geglückt: Wiener Eden Bar bleibt erhalten

Im Oktober stand ein Fixstern betuchter Nachtschwärmer in der City vor dem Aus: Die Eden Bar schlitterte in den Konkurs und stand vor dem Aus. Nun ist die Rettung geglückt: Die Gläubiger nahmen einen Sanierungsplan an, sie erhalten 55 Prozent ihrer offenen Forderungen. Der Plan soll in den nächsten Wochen rechtskräftig werden. Die anerkannten Verbindlichkeiten betragen laut Kreditschutzverband AKV 491.224,70. Euro.

Ob Niki Lauda, Udo Jürgens oder Romy Schneider: Die Eden Bar in der Liliengasse 2 im ersten Wiener Bezirk war schon immer ein Promi-Hotspot. Ihre Glanzzeit hatte die Bar unter dem legendären Heinz Werner Schimanko.

Grund an dem Finanzdebakel war angeblich eine Baustelle, die sich von 2011 bis 2013 direkt vor dem Eingang der Bar befanden hatte und den laufenden Betrieb sehr störte.

Die Bar gehört zu den ältesten Lokalen Wiens und bedient ihre Gäste seit über hundert Jahren in der City.

(pet)