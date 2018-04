Roots-Reggae-Ikone lässt es in der Szene krachen

Eine wahre Legende beehrt uns am 11. April in der ((szene)) Wien in Form des 1951 in Kingston, Jamaika geborenen Horace Andy,

der sich vor allem durch seine Kollaborationen mit Massive Attack, aber auch mit King Tuby, Prince Jammy, Mad Professor oder natürlich 1 Giant Leap seinen Platz in den Musikgeschichtsbüchern ersungen hat.



Bei seinem Szene World Konzert mit der Dub Asante Band am Mittwoch wird sich also Hit an Hit und Klassiker an Klassiker reihen: Ein Pflichttermin für alle Freunde des Roots-Reggae bzw. spannender Welt-Musik im wahrsten Sinne des Wortes!

(Red)