200 Delegierte"grillten" SPÖ-Kandidaten

Die SPÖ sucht Wiens nächsten Top-Bürgermeister – am Dienstag fand das erste von zwei Hearings der Kandidaten Michael Ludwig und Andreas Schieder statt.

Im Odeon-Theater in der Leopoldstadt stellten 200 Delegierte den beiden fast zwei Stunden lang 80 Fragen, aufgeteilt in drei Themenblöcke: Partei, Stadtpolitik und Wien-Wahl 2020 (Positionierung gegenüber Türkis-Blau).

Die Öffentlichkeit blieb bei den Hearings ausgesperrt. Nach der Debatte zeigten sich beide Kandidaten zuversichtlich, die Mehrheit hinter sich zu haben. Ludwig: "Es war eine sachliche, aber fordernde Diskussion. Ich bin zuversichtlich, die Nase vorn zu haben."

Ähnlich äußerte sich Schieder: "Die Diskussion war ein Demokratieschub, der Spaß gemacht hat. Ich denke, ich habe viele überzeugen können, dass ich die Kraft habe, um die Wiener mitzunehmen."

Nächstes Hearing am Samstag

Am heißesten wurden offenbar die Abgrenzung zur FPÖ und die Burschenschafter in der Regierung diskutiert. Das zweite Hearing findet am Samstag statt.

(lok)