Häupl gibt sein Amt als Bürgermeister früher ab

Fix ist: Am Abend des 27. Jänner endet die Ära von Michael Häupl als Wiens SPÖ-Chef. Seit 1993 ist er Parteivorsitzender, ein Jahr später wurde er nach dem Rücktritt von Helmut Zilk zum Bürgermeister gewählt.

Andreas Schieder und Michael Ludwig wollen Häupl als Wiener Bürgermeister beerben.

Wann er den Bürgermeisterposten übergeben möchte, war bislang nicht wirklich klar. Die Spekulationen reichten von "im Frühjahr" bis "Anfang des Sommers". Im "Ö1-Mittagsjournal" wurde Häupl nun erstmals konkreter: Mit 1. Jänner und bis Ende Juni übernahm der Wiener Bürgermeister turnusmäßig den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz. "Das glaube ich nicht, dass ich das bis dahin mache", so Häupl am Freitag. Den exakten Zeitpunkt seines Rückzugs auch als Stadtchef wollte er aber auch diesmal nicht verraten: "Das werde ich mit meinem Nachfolger nach dem Parteitag besprechen."

Nachfolgekandidaten: Schieder und Ludwig

Bisher haben sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende SPÖ-Parlamentsklubobmann Andreas Schieder als Kandidaten für die Nachfolge als Chef der Wiener SPÖ gemeldet. Gerüchte, wonach Ex-Kanzler Christian Kern Interesse an einem Wechsel ins Rathaus habe, dementierte der am Donnerstag erneut vehement: "Da wird ständig spekuliert, das ich alles mögliche tue. Ich habe vor, die SPÖ zu erneuern und in die Opposition zu führen." Es gebe in Wien "genug Kandidaten und Kandidatinnen, die hier erstklassig sind und diese Aufgabe gut erfüllen können", so Kern in der "ZiB".

Ludwig oder Schieder also. Wen Häupl bevorzugt, wollte er bis zuletzt nicht verraten: "Ich bin nicht der Erbhofbauer, der den Bauernhof übergibt." Beide seien "zwei eigentlich sehr geeignete Kandidaten", so der scheidende Stadtchef im November. Dem Vernehmen nach sollen seine Sympathien aber eher bei Schieder als bei Ludwig liegen.

Andere hochrangige Politiker hatten sich sich bereits Ende 2017 für einen der beiden Bewerber ausgesprochen.

Weitere Kandidaturen sind unwahrscheinlich, aber noch möglich: Die Bewerbungsfrist endet am Freitag um 23.59 Uhr – "Heute" berichtete.

Wer auch immer bei der Abstimmung am 27. Jänner – 981 Delegierte aus den 23 Wiener Bezirken, von Gewerkschaft und aus diversen Interessensvertretungen sind wahlberechtigt – als Sieger hervorgeht, dürfte auch den Posten des Bürgermeisters "erben".

"Heute" erklärt: So läuft die Wahl zum neuen Wiener SPÖ-Chef am 27. Jänner.

(ck)