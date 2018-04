Sperren in Wien 12. April 2018 10:18; Akt: 12.04.2018 10:18 Print

Samstag-Demonstration legt Wiener Ring lahm

Rund 500 Teilnehmer demonstrieren am Samstag gegen die Militärintervention der türkischen Regierung in Afrin in Wien. Es kommt zu mehrere Sperren.