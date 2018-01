Saufgelage endet wild: "Reiß dir die Zähne raus!"

Die Serbin (57) war am Donnerstag zu Gast in der Wohnung ihres 50-jährigen Bekannten in der Märzstraße 96. Es wurde viel gegessen und getrunken. Der Nachmittag verlief friedlich.

Gegen 17.30 Uhr kippte aber die Stimmung: "Plötzlich nahm der Mann ein Messer und bedrohte die Frau mit dem Umbringen. In weiterer Folge nahm er eine Zange und drohte, ihr die Zähne rauszureißen, wenn sie die Wohnung nicht verlassen würde", so Polizei-Sprecherin Irina Steirer.

Diese Drohung zeigte Wirkung: Die Frau verständigte umgehend die Polizei, die den Mann schließlich festnahm. Ein Alko-Test bei ihm ergab stolze 2,5 Promille. Weder der Täter noch das Opfer konnten den Beamten erklären, warum sie in Streit geraten waren…

(ck)