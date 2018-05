Schalter umgelegt: "Das macht dann 500 €, bitte"

„Sie bringen die ganze Branche in Verruf“, sagt Thomas Supper, Geschäftsführer der Elektro-Landesinnung. Der neueste dubiose Fall aus der „Notdienst-Branche“ ist ein Elektriker aus der Leopoldstadt.

Irene B. war gerade in der Arbeit, als sie ihr 95-Jähriger Vater bei der Arbeit anrief, um zu sagen, dass in seiner Wohnung der Strom ausgefallen ist. In der Hektik rief sie einen Notdienst-Elektriker mit einer 0720er-Vorwahl an – ein Call Center: "Ich konnte nicht von der Arbeit weg, also rief ich die erste Nummer, die mir Google anzeigte. Zwei Männer kamen rasch vorbei und stellten fest, dass nur der Hauptsicherungsschalter rausgeflogen ist. Den größten Teil ihrer Arbeitszeit verbrachten sie damit die Rechnung zu schreiben.“ Ferdinand R. konnte es nicht fassen, bezahlte aber sofort in bar.

Schockiert und entzürnt war auch die Tochter: "Ich hab danach natürlich sofort angerufen und fragte was das soll. 'Der meinte nur, wenn's Ihnen nicht passt, dann rufen Sie in Zukunft keinen Notdienst an.' Dann legte er auf."

Spuren verwischt

Auf telefonische so wie schriftliche Anfragen reagierte der Wucher-Elektriker nicht mit einer Stellungnahme, dafür ist die Seite (ohne Impressum), über die der Notdienst-Handwerker kontaktiert werden kann, verschwunden.

Zufall? Bisherige Beobachtungen haben gezeigt, dass Internetseiten, deren Telefonnummern angeblich zu einem seriösen Betrieb gehören, zu ausländischen Call Centern führen, welche die Aufträge an dubiose Subunternehmer in ganz Europa vermitteln. So schnell sie in den Google-Anzeigen auftauchen, können sie wieder verschwinden und durch neue fragwürdige Seiten ersetzt werden.

Steigender Trend

Für Thomas Supper, Geschäftsführer bei der Elektriker-Innung ist das nur ein weiterer Fall von vielen. Er beobachtet einen "steigenden Trend bei sogenannten Handwerkern, die ohne Berechtigung arbeiten" und betont: „Die Geschädigten müssen diese Fälle unbedingt zur Anzeige bringen. Ich habe die Firma wegen unbefugter Gewerbeausübung angezeigt, aber mehr als ein paar hundert Euro Strafe wird dieser Betrieb nicht zahlen müssen. Es macht nur dann einen Sinn, wenn die Betroffenen selbst Anzeige erstatten, sie haben mehr rechtliche Möglichkeiten.“

Supper empfiehlt den Geschädigten sich beim AK-Konsumentenschutz zu melden und auf keinen Fall Nummern mit einer 0720-Vorwahl zu wählen, welche die Google-Anzeigen fluten. "Optimal ist natürlich, wenn man eine Firma bereits sorgfältig ausgewählt und bei Notfällen stets parat hat."