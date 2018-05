Scheinkauf lässt illegalen Welpenhändler auffliegen

Im Rahmen eines Scheinkaufs konnte die Stadt Wien jetzt erneut einem illegalen Welpenhändler das Handwerk legen: Er bot illegal auf der Plattform bazos.at einen fünf Monate alten Cane Corso um 750 Euro an, am Telefon verlangt er dann sogar 1.000 Euro.

Als Übergabeort wurde der Parkplatz eines Schnell-Restaurants in Wien-Favoriten vereinbart. Dort flog der Welpenhändler dann auf.

Das bedauernswerte Tier war an Ohren und Rute kupiert – was in Österreich gesetzlich verboten ist. Die Polizei und ein Amtstierarzt der MA 60 wurden zugezogen. Das Tier wurde abgenommen und ins TierQuartier Wien verbracht, wo man sich nun liebevoll um den Hund kümmert. Den Tierhändler erwarten nun Verwaltungsstrafverfahren wegen der Übertretung mehrerer Vorschriften des Tierschutzgesetzes.

(Red)